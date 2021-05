La verde Baerbock si presenta agli Usa Bideniana su Russia e Cina

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Gli Stati Uniti, e in particolare il Partito democratico del presidente Joe Biden, può contare su saldi e storici rapporti con l’Unione cristiano-democratica di Angela Merkel. Legami che starà ad Armin Laschet, candidato dell’Unione, ereditare e coltivare in vista dell’uscita di scena della cancelliera tedesca che dopo 16 anni a settembre non si presenterà alle elezioni di settembre. Non stupisce, dunque, che il mondo statunitense stia cercando di approfondire i propri rapporti con i Verdi, che sono oggi in vetta ai sondaggi e sembrano destinati a governare assieme all’Unione. Anche così si spiega la partecipazione di Annalena, candidata cancelliera dei Verdi, allo EU-US Future Forum, organizzato questa settimana dall’Atlantic Council, uno dei principali think tank americani, assieme alla delegazione dell’Unione europea negli Stati Uniti. Alla kermesse ha ...