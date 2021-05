La storia in forma di agili biografie (Di domenica 9 maggio 2021) Non importa quanto la storiografia sia mutata in questi ultimi decenni: la biografia resta, dopo un appannamento nel corso degli anni ’60-’70 del Novecento, un genere di successo. Naturalmente il tempo non è passato invano e anche il genere biografico ha conosciuto diverse variazioni e aggiornamenti. Talvolta serve soprattutto a inquadrare un momento, che sia politico, culturale o quant’altro. È il caso del testo di Antonio Donato dedicato a Boezio. Un pensatore tardoantico e il suo mondo (Carocci, pp. 344, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 maggio 2021) Non importa quanto la storiografia sia mutata in questi ultimi decenni: la biografia resta, dopo un appannamento nel corso degli anni ’60-’70 del Novecento, un genere di successo. Naturalmente il tempo non è passato invano e anche il genere biografico ha conosciuto diverse variazioni e aggiornamenti. Talvolta serve soprattutto a inquadrare un momento, che sia politico, culturale o quant’altro. È il caso del testo di Antonio Donato dedicato a Boezio. Un pensatore tardoantico e il suo mondo (Carocci, pp. 344, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

glitterwsilver : RT @donttouchj2m: La musica è una forma d'arte e come tale deve essere libera di essere reinterpretata come più si vuole. E si, in questo d… - schissetin : @cinico_realista VACCINO MACHT FREI Scritto con profili di ferro,in forma di arco ribassato. Sotto i binari. Uno è… - ErGeometra : RT @joyboy47: @_SimoTarantino No. Questa è la forma mentis dei vincenti, degli allenatori che lasciano il segno nella storia (Peppino perd… - joyboy47 : @_SimoTarantino No. Questa è la forma mentis dei vincenti, degli allenatori che lasciano il segno nella storia (Peppino perdonami) - TerraDiPalma : RT @CNRsocial_: 'Il sogno di un archivio universale' #AlmanaccoCnr ?? -

Ultime Notizie dalla rete : storia forma Diretta/ Fiorentina Lazio (risultato finale 2 - 0) DAZN: doppio Vlahovic! ... ma per la Fiorentina non sarà facile riuscirci contro una Lazio in grande forma, sia pure con ... Comunque è arrivato un nuovo record per Inzaghi nella storia della Lazio, quello delle vittorie ...

Cattolica in fiore 2021: ecco gli standisti premiati alla mostra floreale ... FC) per la creazione delle sue lampade in terracotta, alcune anche dalla forma floreale o a tema ... un percorso amoroso che segue il filo 'rosa' del Giro e il suo intrecciarsi con la storia cittadina. ...

Razzo cinese in caduta libera e i rischi per l'Italia: la storia di Lunga Marcia 5b IL GIORNO La storia in forma di agili biografie Non importa quanto la storiografia sia mutata in questi ultimi decenni: la biografia resta, dopo un appannamento nel corso degli anni ’60-’70 del Novecento, un genere di successo. Naturalmente il temp ...

L’oro di Scampia storia vera: dove è stato girato, luoghi e personaggi Dove è stato girato L’Oro di Scampia, il significato, il messaggio e i luoghi della storia. I luoghi del film: le Vele di Scampia. Il film e la storia girano intorno al luogo dove tutto avviene: Scamp ...

... ma per la Fiorentina non sarà facile riuscirci contro una Lazio in grande, sia pure con ... Comunque è arrivato un nuovo record per Inzaghi nelladella Lazio, quello delle vittorie ...... FC) per la creazione delle sue lampade in terracotta, alcune anche dallafloreale o a tema ... un percorso amoroso che segue il filo 'rosa' del Giro e il suo intrecciarsi con lacittadina. ...Non importa quanto la storiografia sia mutata in questi ultimi decenni: la biografia resta, dopo un appannamento nel corso degli anni ’60-’70 del Novecento, un genere di successo. Naturalmente il temp ...Dove è stato girato L’Oro di Scampia, il significato, il messaggio e i luoghi della storia. I luoghi del film: le Vele di Scampia. Il film e la storia girano intorno al luogo dove tutto avviene: Scamp ...