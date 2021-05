La sinistra ha una nuova eroina: è la libraia di Tor Bella Monaca che boicotta il libro della Meloni (Di sabato 8 maggio 2021) Sta avendo un certo successo sui social – e suscitando una notevole curiosità sui media – il post di una libraia di Tor Bella Monaca, a Roma, Alessandra Laterza, che ha annunciato su Facebook che non venderà il libro di Giorgia Meloni Io sono Giorgia (Rizzoli) perché non condivide le idee dalla leader di FdI. Laterza, intervistata in queste ore da diversi mezzi di informazione, va spiegando che «aprire una libreria a Tor Bella Monaca non risponde all’esigenza di vendere solo libri, ma anche di raccontare forma di resistenza civile» (all’Adnkronos, ndr) e che «io non ho piacere che un giovane legga della Meloni, della sua idea di famiglia e delle sue discriminazioni verso gli omosessuali, ciò che credo sia in quelle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Sta avendo un certo successo sui social – e suscitando una notevole curiosità sui media – il post di unadi Tor, a Roma, Alessandra Laterza, che ha annunciato su Facebook che non venderà ildi GiorgiaIo sono Giorgia (Rizzoli) perché non condivide le idee dalla leader di FdI. Laterza, intervistata in queste ore da diversi mezzi di informazione, va spiegando che «aprire una libreria a Tornon risponde all’esigenza di vendere solo libri, ma anche di raccontare forma di resistenza civile» (all’Adnkronos, ndr) e che «io non ho piacere che un giovane leggasua idea di famiglia e delle sue discriminazioni verso gli omosessuali, ciò che credo sia in quelle ...

LegaSalvini : Amedeo #Grieco (comico del duo ‘Pio e Amedeo’): “Sapete perché la sinistra ci viene contro? Perché ci ha ritwittato… - Giorgiolaporta : Una volta la #sinistra era guidata da leader come Berlinguer, si ispirava a pensatori come Gramsci e ascoltava la m… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - SecolodItalia1 : La sinistra ha una nuova eroina: è la libraia di Tor Bella Monaca che boicotta il libro della Meloni… - marcocappato : RT @AndreaPluchino3: @SimoneAlliva E niente non riusciamo ad avere una destra liberale in questo paese e un sinistra che non sia svogliata… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra una DIRETTA/ Sampdoria Ascoli Primavera (risultato 3 - 0) streaming video tv: è un monologo ... mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una valutazione sulle scelte da parte dei due ... a sinistra) con mediana nella quale Siatounis e Trimboli o Brentan accompagnano la regia di Gerard ...

Main draw Roma: Sinner all'esame Humbert, Musetti sfida Hurkacz Dovranno misurarsi subito con una testa di serie altri tre azzurri. Lorenzo Sonego, n.33 ATP, al rientro nel circuito dopo un leggero infortunio a un dito della mano sinistra, affronterà il francese ...

Per ripensare la sinistra più politica che politiche Il Manifesto Elezioni, la riflessione di Pepe su Civico22: “Si mettano da parte gli egoismi” “Sono davvero rammaricato di come stanno andando le cose in Civico 22, movimento nato sul presupposto di sviluppare in città un libero dibattito politico ed amministrativo, “nuovo e diverso”, rispetto ...

Lavoro e sanità, protesta davanti alla cittadella regionale “avete ucciso la Calabria” CATANZARO – Piena occupazione che elimini il precariato e renda il lavoro pienamente sicuro, una sanità completamente pubblica e ... movimenti e associazioni di sinistra e antagonisti a inscenare un ...

... mentre aspettiamo che si giochi proviamo a farevalutazione sulle scelte da parte dei due ... a) con mediana nella quale Siatounis e Trimboli o Brentan accompagnano la regia di Gerard ...Dovranno misurarsi subito contesta di serie altri tre azzurri. Lorenzo Sonego, n.33 ATP, al rientro nel circuito dopo un leggero infortunio a un dito della mano, affronterà il francese ...“Sono davvero rammaricato di come stanno andando le cose in Civico 22, movimento nato sul presupposto di sviluppare in città un libero dibattito politico ed amministrativo, “nuovo e diverso”, rispetto ...CATANZARO – Piena occupazione che elimini il precariato e renda il lavoro pienamente sicuro, una sanità completamente pubblica e ... movimenti e associazioni di sinistra e antagonisti a inscenare un ...