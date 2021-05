La protesta della polizia francese che conta le vittime e si sente abbandonata (Di sabato 8 maggio 2021) Parigi. “La famiglia della polizia nazionale è nuovamente in lutto. Dopo l’assassinio della nostra collega Stéphanie da parte di un terrorista jihadista a Rambouillet lo scorso 23 aprile, uno dei nostri colleghi è stato ucciso ieri sera durante un’ordinaria operazione di polizia, come tutte quelle che vengono condotte ogni giorno in Francia a beneficio della stragrande maggioranza dei nostri concittadini”. Inizia così il comunicato congiunto dei sindacati di polizia francesi dopo l’ennesima tragedia che ha colpito la categoria: l’uccisione dell’agente Éric Masson, 36 anni, durante un’operazione antidroga mercoledì sera ad Avignone. “Éric era padre di due bambine. I nostri pensieri vanno a loro e alla moglie, così come a suo padre, ai suoi fratelli e a tutti i poliziotti, rivolgiamo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Parigi. “La famiglianazionale è nuovamente in lutto. Dopo l’assassinionostra collega Stéphanie da parte di un terrorista jihadista a Rambouillet lo scorso 23 aprile, uno dei nostri colleghi è stato ucciso ieri sera durante un’ordinaria operazione di, come tutte quelle che vengono condotte ogni giorno in Francia a beneficiostragrande maggioranza dei nostri concittadini”. Inizia così il comunicato congiunto dei sindacati difrancesi dopo l’ennesima tragedia che ha colpito la categoria: l’uccisione dell’agente Éric Masson, 36 anni, durante un’operazione antidroga mercoledì sera ad Avignone. “Éric era padre di due bambine. I nostri pensieri vanno a loro e alla moglie, così come a suo padre, ai suoi fratelli e a tutti i poliziotti, rivolgiamo ...

