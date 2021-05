La Polizia accompagna le tappe del 104 Giro d' Italia

(Di sabato 8 maggio 2021) Come ogni anno, laStradale, accompagnera' i ciclisti per tutti i 3.450 km della competizione attraversando 14 regioni e 50 province, con brevi sconfinamenti in Slovenia e Svizzera per ...

Agenzia ANSA

Quest'anno la Stradale e' presente con 26 motociclisti e 12 operatori in auto, che scorteranno il Giro dei professionisti per le 21 tappe che attraverseranno il nostro Paese. 8 maggio 2021

È la Polizia stradale come ogni anno che accompagnerà i ciclisti nei 3.450 chilometri del 104° Giro d'Italia. La competizione sportiva partirà oggi da Torino per concludersi il prossimo 30 maggio a Mi ...