La nuova piazza Matteotti dentro una lunga promenade con ciliegi e senza auto (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo l’avvio del primo e del secondo lotto del centro piacentiniano (il primo corrispondente a piazza Dante, il secondo nell’area da piazza Cavour e il Sentierone), nel marzo 2022 inizierà il cantiere per il terzo lotto tra piazza Matteotti e Palazzo Uffici. E, se i primi due lotti si concluderanno a fine 2021, per il terzo si dovrà attendere i primi mesi del 2023. Ma l’obiettivo è chiaro: tutto deve essere finito ed esteticamente idoneo ad accogliere i turisti per le manifestazioni di Bergamo – Brescia capitali della cultura 2023. “Può anche non essere l’ultimo dei lotti del centro cittadino – spiega il sindaco Giorgio Gori – successivamente c’è, infatti, l’idea di mettere mano su Largo Belotti e via Tasso. Ma ora la priorità è concludere il Sentierone. Questo terzo lotto è fondamentale per sistemare una situazione ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo l’avvio del primo e del secondo lotto del centro piacentiniano (il primo corrispondente aDante, il secondo nell’area daCavour e il Sentierone), nel marzo 2022 inizierà il cantiere per il terzo lotto trae Palazzo Uffici. E, se i primi due lotti si concluderanno a fine 2021, per il terzo si dovrà attendere i primi mesi del 2023. Ma l’obiettivo è chiaro: tutto deve essere finito ed esteticamente idoneo ad accogliere i turisti per le manifestazioni di Bergamo – Brescia capitali della cultura 2023. “Può anche non essere l’ultimo dei lotti del centro cittadino – spiega il sindaco Giorgio Gori – successivamente c’è, infatti, l’idea di mettere mano su Largo Belotti e via Tasso. Ma ora la priorità è concludere il Sentierone. Questo terzo lotto è fondamentale per sistemare una situazione ...

