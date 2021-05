La nuova ordinanza di Speranza che riapre le visite agli ospiti delle Rsa per la festa della mamma

(Di sabato 8 maggio 2021) Le nuove regole per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per ...

Advertising

RominaBaccaglio : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… - paoloterrinoni2 : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… - fnpabruzzomolis : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… - francycisl : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… - anna_belle_21_ : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova ordinanza

Le nuove regole per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per ...Il testo integrale dell'è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune dell'Aquila, a ... partono i lavori per lapavimentazioneBARI – L’Assessore regionale alla Sanita Pier Luigi Lopalco e il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro hanno firmato questa mattina una nuova circolare dopo che la Cabina ...Negli ospedali i ricoverati sono 1.135, 28 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 140, 2 in meno rispetto a ieri.