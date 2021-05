La moneta da 1 euro che vale una fortuna: ecco perchè tutti controllano la moneta prima di spenderla. Ecco com’è fatta. (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 2002 l’ euro è la valuta ufficiale dell’europa. Da quel momento sono state coniate varie monete commemorative, per la gioia degli appassionati di numismatica. Ogni paese appartenente all’eurozona ha ovviamente coniato le proprie, affidando l’illustrazione a grafici e artisti selezionati tramite un concorso pubblico. La caratteristica comune a tutti i paesi, però, è il fatto che la facciata del verso delle monete è uguale in tutti i paesi, mentre per le banconote ad essere uguale è la cartina geografica degli stati europei. Ecco la moneta che vale un capitale Questa moneta da un euro ha raggiunto il valore stupefacente di 2.500 ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 2002 l’è la valuta ufficiale dell’pa. Da quel momento sono state coniate varie monete commemorative, per la gioia degli appassionati di numismatica. Ogni paese appartenente all’zona ha ovviamente coniato le proprie, affidando l’illustrazione a grafici e artisti selezionati tramite un concorso pubblico. La caratteristica comune ai paesi, però, è il fatto che la facciata del verso delle monete è uguale ini paesi, mentre per le banconote ad essere uguale è la cartina geografica degli statipei.lacheun capitale Questada unha raggiunto il valore stupefacente di 2.500 ...

Advertising

Lo_Zio_Frank : @retnixbtw @colacig @capuanogio @Ngoppejammeja E come la moneta da 3 euro... - ClaudeTadolti : @MarcoVall8 @TgLa7 Il problema è che per pura filosofia si è fatta una moneta unica tra stati che avevano il 48% di… - _MorganHJ : @Alessia00286018 > dovuti alle immissioni di liquidità che sono state costrette ad effettuare per contrastare gli e… - sarais53 : @lulucastadiva ?????Anziché piantare una moneta da 50centesimi, dovevi piantarne una da 2 euro e annaffiarla tutti i… - RichyDee : Come i greci, gli italiani sono ora agganciati alla droga chiamata Euro? Come liberare l'economia italiana? L'Itali… -