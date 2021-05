“La malattia che mi ha cambiato” Le parole toccanti di Paolo Bonolis commuovono il web (Di sabato 8 maggio 2021) Siamo tutti abituati a vedere Paolo Bonolis con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, ma il conduttore nasconde un dolore molto grande. Paolo Bonolis parla della figlia Silvia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonoPaoloBonolis) Già in passato, il popolare conduttore di Avanti un altro aveva accennato ai problemi di salute della figlia Silvia che definisce “luce pura”. Bonolis ha raccontato che la ragazza, oggi maggiorenne, sta continuando a lottare con una malattia che l’ha colpita alla nascita. La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) Siamo tutti abituati a vederecon il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, ma il conduttore nasconde un dolore molto grande.parla della figlia Silvia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sono) Già in passato, il popolare conduttore di Avanti un altro aveva accennato ai problemi di salute della figlia Silvia che definisce “luce pura”.ha raccontato che la ragazza, oggi maggiorenne, sta continuando a lottare con unache l’ha colpita alla nascita. La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con ...

Advertising

Tg3web : È morto Patrick O'Connell, l'artista che ideò il nastro rosso simbolo della lotta all'Aids. Sieropositivo, per dece… - Agenzia_Ansa : La madre di Daniela Molinari ha ceduto, e ha detto di sì all'esame che potrebbe permettere alla figlia biologica di… - Carla78501510 : RT @Pietro_Otto: @GiovanniToti Toti conferma di essere una persona pericolosa e profondamente ignorante: 1) i vaccinati infettano; 2) tampo… - ritadallachiesa : @65_virna E purtroppo non lo e’ una malattia da serie B....anche io ho delle amiche che stanno lottando. Deve esser… - ocean4future : Siamo abituati a pensare che la malattia da decompressione possa accadere solo ai subacquei, che non rispettano det… -