La lunga marcia palestinese

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 8 maggio 2021) Stanca, accaldata, assetata. Umm Nabil, di Jaljuliya, in bassa Galilea, è arrivata da poco nella città vecchia di Gerusalemme, al tramonto ha consumato un rapido pasto per interrompere il digiuno del Ramadan e ha dato una occhiata rapida alle bancarelle. «Domani comprerò dei regali per i miei figli, ora me ne vado alla moschea, questa è la notte del Qadr e voglio passarla lì», dice asciugandosi il sudore della fronte. Giornata calda ieri a Gerusalemme. Ma non tanto calda come … Continua L'articolo proviene da il manifesto.