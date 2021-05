La Lazio guarda, la Fiorentina vince: 0-2 (Di sabato 8 maggio 2021) – Ma questi viola proprio oggi si dovevano svegliare? Proprio oggi dovevano ricordare che le partite si vincono facendo gol e impedendo agli avversari di farne pure loro? L’iniziativa del gioco, oggi al Franchi, è sempre stata della Fiorentina, la Lazio s’è impegnata soltanto a far vedere che la palla a centrocampo è sua, che la possiede quasi monopolisticamente, guai a chi gliela tocca. Già, ma poi per che farne? Per non impensierire mai il portierone viola, nonostante l’impegno di Immobile e di Correa. Il fatto è che oggi la Fiorentina ha mostrato di saper gestire la partite come non le succede spesso. Difesa arroccata, come ai tempi di Rocco, attacco corsaro come ai tempi dei contropiedi che fecero un tempo la fortuna del calcio italiano. Dragowski imbattibile, difesa impenetrabile, e attacco rapido, geniale con le invenzioni di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021) – Ma questi viola proprio oggi si dovevano svegliare? Proprio oggi dovevano ricordare che le partite si vincono facendo gol e impedendo agli avversari di farne pure loro? L’iniziativa del gioco, oggi al Franchi, è sempre stata della, las’è impegnata soltanto a far vedere che la palla a centrocampo è sua, che la possiede quasi monopolisticamente, guai a chi gliela tocca. Già, ma poi per che farne? Per non impensierire mai il portierone viola, nonostante l’impegno di Immobile e di Correa. Il fatto è che oggi laha mostrato di saper gestire la partite come non le succede spesso. Difesa arroccata, come ai tempi di Rocco, attacco corsaro come ai tempi dei contropiedi che fecero un tempo la fortuna del calcio italiano. Dragowski imbattibile, difesa impenetrabile, e attacco rapido, geniale con le invenzioni di ...

infoitinterno : La Fiorentina batte la Lazio e fa un passo gigante verso la salvezza! Ecco il nuovo margine sul Benevento. Guarda l… - Carla74071318 : @marilovesgr33n Guarda che abbiamo vinto?? 2 a 0 contro la Lazio?????? - rambelli14 : @Enrico1306 Guarda la Lazio.ha fatto la sua partita ... quando non ha profondita' la lazio deve sperare nella gioca… - Fiorentinanews : La #Fiorentina batte la #Lazio e fa un passo gigante verso la salvezza! Ecco il nuovo margine sul #Benevento. Guard… - elgaucheros : RT @marcomempi: Secondo voi chi sbaglia sul gol della Fiorentina? Per me Acerbi non può rinviare male una palla che puoi far scorrere ed ap… -