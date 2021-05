La Grotta Guattari restituisce nove Neanderthal

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 8 maggio 2021) Sessantamila anni fa un crollo di pietre dovuto a un sommovimento della terra sigillò definitivamente la(san Felice Circeo, in provincia di Latina) trasformandola in uno scrigno di storie perdute. Poi, nel febbraio 1939, alcuni lavori per l’estrazione della pietra calcarea alla base della collina del Morrone voluti dal proprietario del terreno (da cui il nome del sito) riaprirono quella cavità e portarono alla luce un cranio quasi completo (appartenente all’Homo neanderderthalensis) e anche altre due mandibole, sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.