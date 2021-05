La grata è aperta, bimbo di 7 anni fa un volo di 7 metri. 115 e 118 sul posto: le foto del salvataggio (Di sabato 8 maggio 2021) Vittorio Veneto, tragedia sfiorata per un bambino di soli 7 anni. Precipita in una bocca di lupo della profondità di 7 metri. A lanciare l’allarme il padre non appena sentito il pianto del figlio. I fatti sono avvenuti a Vittorio Veneto, in piazza Foro Boario a Serravalle. Quella cavità, lasciata misteriosamente aperta, era larga circa 1 metro e mezzo ed è collegata con il parcheggio sottostante. Non si comprendono ancora i motivi per cui quella bocca di lupo sia stata lasciata aperta. Una caduta di una profondità pari a 7 metri e il bimbo di soli 7 anni poteva andare incontro a un grosso pericolo. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata e il piccolo, prontamente soccorso dal Suem 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato in elisoccorso presso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Vittorio Veneto, tragedia sfiorata per un bambino di soli 7. Precipita in una bocca di lupo della profondità di 7. A lanciare l’allarme il padre non appena sentito il pianto del figlio. I fatti sono avvenuti a Vittorio Veneto, in piazza Foro Boario a Serravalle. Quella cavità, lasciata misteriosamente, era larga circa 1 metro e mezzo ed è collegata con il parcheggio sottostante. Non si comprendono ancora i motivi per cui quella bocca di lupo sia stata lasciata. Una caduta di una profondità pari a 7e ildi soli 7poteva andare incontro a un grosso pericolo. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata e il piccolo, prontamente soccorso dal Suem 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato in elisoccorso presso la ...

Un bambino è precipitato questo pomeriggio a Vittorio Veneto in una bocca di lupo profonda sette metri lasciata scoperta per cause da accertare in una piazza del centro della cittadina trevigiana.





La grata è aperta, bimbo cade in una buca di sette metri: è gravissimo
Coinvolto un bambino. Il piccolo è precipitato in una bocca di lupo profonda sette metri. La bocca di lupo era stata lasciate scoperta, per cause da accertare, in una piazza del centro della cittadina

