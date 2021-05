La foto che prova che i libici hanno sparato per uccidere i pescatori italiani (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Ci hanno sparato almeno 100 colpi addosso e ci hanno detto che se avessero avuto un cannoncino lo avrebbero utilizzato. hanno mirato alla cabina". Lo ha raccontato Girolamo Giacalone, timoniere dell'Aliseo, poco dopo essere sbarcato dal peschereccio a Mazzara del Vallo, descrivendo l'agguato subito giovedì scorso da una motovedetta libica. "Sono saliti a bordo in tre e sono rimasti per almeno due ore, hanno prelevato il comandante e quando lo hanno rilasciato gli hanno chiesto scusa", continua il marittimo riferendosi al comandante Giuseppe Giacalone, ferito durante l'aggressione. "La marina italiana - ha continuato- ci ha scortato con una nave e con un elicottero, ma non hanno hai sparato un colpo". Il peschereccio Aliseo ha ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Cialmeno 100 colpi addosso e cidetto che se avessero avuto un cannoncino lo avrebbero utilizzato.mirato alla cabina". Lo ha raccontato Girolamo Giacalone, timoniere dell'Aliseo, poco dopo essere sbarcato dal peschereccio a Mazzara del Vallo, descrivendo l'agguato subito giovedì scorso da una motovedetta libica. "Sono saliti a bordo in tre e sono rimasti per almeno due ore,prelevato il comandante e quando lorilasciato glichiesto scusa", continua il marittimo riferendosi al comandante Giuseppe Giacalone, ferito durante l'aggressione. "La marina italiana - ha continuato- ci ha scortato con una nave e con un elicottero, ma nonhaiun colpo". Il peschereccio Aliseo ha ...

Advertising

robertosaviano : In questa foto due ragazze al gay pride si baciano. Fa male pensare che altrove avrebbero paura. A questo servono l… - NetflixIT : Non sappiamo come far arrivare prima il 28 maggio, ma qui ci sono un po’ di foto da LUCIFER 5B che possono comunque… - thetrueshade : Quanta energia sprecate a dire che vi drogate nelle canzoni quando basterebbe postare una foto della vostra faccia e vi crederemmo uguale. - adorevstyles_ : amore lo vedi che dimostri la tua età in queste foto? - HRRYDIMPLS : @toodrunktctalk prima mi ha citata e ha detto che fossi ossessionata da harry e louis e che a me fregasse solo dell… -