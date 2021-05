La Fiorentina stende la Lazio | 2-0 | doppio Vlahovic in attesa del Napoli

(Di sabato 8 maggio 2021)da urlo, per unachelae si avvicina alla salvezza. Indi affrontare ildomenica alle 12.30 e il Cagliari, prima, mercoledì, i viola hanno steso i biancocelesti. 2-0 il punteggio, con un super. L’attaccante classe 2000 ne segna due, si porta a quota 21 in questa Serie A e porta i suoi ad un passo dalla salvezza. La, invece, resta ora a -6 dalinugualmente della partita da recuperare contro il Torino.

tuttonapoli : La Fiorentina batte 2-0 la Lazio e si avvicina alla salvezza: Vlahovic stende i biancocelesti

Il pirotecnico 3 - 3 della settimana scorsa con laperò è solo un ricordo perché contro ...subito perché Palacio approfitta di un retropassaggio di Molina per anticipare Musso che lo...Netto il penalty per l'intervento in uscita di Musso chePalacio. Non ha dubbi l'arbitro ... 18.00 AYROLDI RANGHETTI - PAGLIARDINI IV: PATERNA VAR: ORSATO AVAR: VALERIANI- LAZIO ...Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Lazio 2-0, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Franchi una doppietta di Dusan Vlahovic stende la squadra biancocele ...51'st Non c'è più tempo, vince la Fiorentina. Doppietta di Vlahovic. 50'st Doppio giallo, espulso Pereira.