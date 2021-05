La fidanzata di Nick Kamen: “Tre anni fa la diagnosi sul cancro, ha sempre saputo che sarebbe morto” (Di sabato 8 maggio 2021) Lucinda Cary, fidanzata di Nick Kamen da 15 anni, era con lui quando è morto alle 10.00 nella sua casa di Notting Hill, a ovest di Londra. Lucinda, regista e montatrice 46enne, figlia di Lucius Cary, il 15° visconte delle Falkland, nonché sorella di Alex Cary, sceneggiatore di serie di successo come Homeland, ha rilasciato delle forti dichiarazioni al MailOnline: “Nick era bello e incredibilmente gentile, un uomo straordinario, morto con molta dignità e rispetto“. La donna era con la figlia Evie di 23 anni sul letto di morte del noto ex cantante e modello. Sapeva di essere un malato terminale Gli era stato diagnosticato un cancro incurabile solo tre anni fa e dal allora Nick Kamen ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Lucinda Cary,dida 15, era con lui quando èalle 10.00 nella sua casa di Notting Hill, a ovest di Londra. Lucinda, regista e montatrice 46enne, figlia di Lucius Cary, il 15° visconte delle Falkland, nonché sorella di Alex Cary, sceneggiatore di serie di successo come Homeland, ha rilasciato delle forti dichiarazioni al MailOnline: “era bello e incredibilmente gentile, un uomo straordinario,con molta dignità e rispetto“. La donna era con la figlia Evie di 23sul letto di morte del noto ex cantante e modello. Sapeva di essere un malato terminale Gli era stato diagnosticato unincurabile solo trefa e dal allora...

