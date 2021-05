La difesa alta dello Spezia è il trionfo dell’ideologia, è lo sport che si disinteressa del risultato (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Pironti, amico e napolista, orgoglioso estimatore di Sarri, mi scrive questo messaggio: Il pensiero alla fine della giornata è questo: un allenatore che contro Osimhen aggredisce alto mettendo la linea difensiva dei quattro all’altezza del centrocampo pensando di imporsi come Sacchi fece col Parma a Milano nell’inverno dell’86 stupendo Berlusconi, è un allenatore che purtroppo non ha capito che la vita, prima ancora che il calcio, è innanzitutto relazione con il prossimo, e che del prossimo devi sempre preoccuparti (nel senso di dover partire da lui per capire dove puoi arrivare). Giusto per chiarire che la categoria degli “emergenti” va bene per San Remo. Ecco. È il messaggio che ci spinge a scrivere. In maniera ancor più chiara di quanto abbiamo fatto al termine della partita. Perché il retropensiero è che, scrivendo di Italiano, si finisca con lo sminuire la prestazione del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Pironti, amico e napolista, orgoglioso estimatore di Sarri, mi scrive questo messaggio: Il pensiero alla fine della giornata è questo: un allenatore che contro Osimhen aggredisce alto mettendo la linea difensiva dei quattro all’altezza del centrocampo pensando di imporsi come Sacchi fece col Parma a Milano nell’inverno dell’86 stupendo Berlusconi, è un allenatore che purtroppo non ha capito che la vita, prima ancora che il calcio, è innanzitutto relazione con il prossimo, e che del prossimo devi sempre preoccuparti (nel senso di dover partire da lui per capire dove puoi arrivare). Giusto per chiarire che la categoria degli “emergenti” va bene per San Remo. Ecco. È il messaggio che ci spinge a scrivere. In maniera ancor più chiara di quanto abbiamo fatto al termine della partita. Perché il retropensiero è che, scrivendo di Italiano, si finisca con lo sminuire la prestazione del ...

