La cultura dell'irreale e i negazionismi emergenti (Di sabato 8 maggio 2021) In forma di catastrofe sanitaria mondiale e con l'accelerazione di mutazioni già in corso, il futuro ci precipita addosso. Niente sarà più come prima e c'è abbastanza materia, mi pare, per alimentare l'immaginario futurologico. Non ho nessuna attitudine per la fantascienza e la fantapolitica, che anzi mi respingono, e mi astengo dal fare ipotesi. Il postumano lo trovo ripugnante. Ma diciamo pure che il futuro incombe su di noi come mai prima. Quando il cosiddetto progresso accelera, la coscienza del tempo storico si assottiglia fino a sparire. Tutto si "presentifica". Uno dei sintomi che nella pandemia in corso mi hanno colpito di più è la generale indifferenza e incredulità con cui le generazioni più giovani hanno vissuto l'evidenza del contagio e della morte. Trovo che in questo ci sia qualcosa di misterioso. C'è stato e continua a esserci un rifiuto di prendere ...

