La crescita costante di Osimhen: tecnica, carattere e quel rapporto speciale con Gattuso (Di sabato 8 maggio 2021) Ha raggiunto i 10 gol in Serie A con la maglia del Napoli in 21 partite, di cui soltanto 13 da titolare. Parliamo ovviamente di Victor Osimhen: l'uomo in più di questo finale di stagione per la squadra di Gattuso. Dopo Haaland, è il giocatore più giovane in tutta Europa ad andare in doppia cifra. Un dato che spiega quanto la sua assenza si sia fatta sentire. Devastante nell'attacco alla profondità, imprendibile quando innesca il turbo. Il nigeriano sarà decisivo nelle ultime gare di campionato e per raggiungere la tanta agognata qualificazione in Champions League. LA crescita CARATTERIALE E IL rapporto CON Gattuso E quanto è mancato Osimhen. Problemi fisici come l'infortunio alla spalla e poi il Covid ne hanno frenato l'ascesa. Ma una volta ritrovata la forma migliore si sta ...

