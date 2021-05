La Compagnia del Cigno 2: le anticipazioni della puntata del 9 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica sera andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata de “La Compagnia del Cigno 2”, la serie sulla musica e i sentimenti Domenica 9 maggio dalle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno un’altra puntata de “La Compagnia del Cigno 2”, la serie che sta avendo moltissimo successo in termini di ascolti e di curiosità. Al centro della serie il racconto di ragazzi che hanno un solo sogno nella vita: la passione per la musica. I sogni di ognuno di loro, però, si mescolano con gli eventi della quotidianità e con i drammi della loro età. La forza della serie è data anche da un cast di attori variegato e composto da Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Fotinì Peluso e Chiara Pia Aurora. Anche la quinta ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica sera andrà in onda su Rai Uno la quintade “Ladel2”, la serie sulla musica e i sentimenti Domenica 9dalle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno un’altrade “Ladel2”, la serie che sta avendo moltissimo successo in termini di ascolti e di curiosità. Al centroserie il racconto di ragazzi che hanno un solo sogno nella vita: la passione per la musica. I sogni di ognuno di loro, però, si mescolano con gli eventiquotidianità e con i drammiloro età. La forzaserie è data anche da un cast di attori variegato e composto da Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Fotinì Peluso e Chiara Pia Aurora. Anche la quinta ...

Advertising

UffiziGalleries : Facciamo gli onori di casa al Primo Ministro albanese Edvin Kristaq Rama in visita agli #Uffizi in compagnia del Di… - OrnellaVanoni : “La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore. Ho deciso di partecipare perché il… - SIAE_Official : Il Presidente Mogol sul palco del @primomaggioroma 'Il Diritto d'Autore è un diritto del #Lavoro. Con le loro op… - lmazzarotto1 : RT @Diregiovani: .@lmazzarotto1 de #LaCompagniaDelCigno in libreria con #InAscolto: l'attore mette nero su bianco i suoi pensieri e le sue… - IlTorvoOculista : #tvtalk Al Bano starà trascorrendo il W.E. in compagnia del suo Brontosauro da giardino. -