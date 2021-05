'La Cina da 6 anni prepara la terza guerra mondiale con armi biologiche e virus'. Accuse Usa (Di sabato 8 maggio 2021) Gli scienziati cinesi ' si stanno preparando per una combattuta con e genetiche incluso il ': succede da sei anni circa. Lo rivela un documento ottenuto dagli investigatori statunitensi. La prova che ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) Gli scienziati cinesi ' si stannondo per una combattuta con e genetiche incluso il ': succede da seicirca. Lo rivela un documento ottenuto dagli investigatori statunitensi. La prova che ...

