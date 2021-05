Kasia Smutniak: «Sono la prima femminista della Storia» (Di sabato 8 maggio 2021) «Stavamo girando quando è arrivato il lockdown. Siamo rimasti fermi per mesi, “intrappolati” tra l’antica Roma e una realtà surreale. Tornati sul set di Domina per finire le riprese, è stata una festa: avevamo le mascherine, ma almeno così eravamo costretti a guardarci dritti negli occhi, forse per la prima volta». Kasia Smutniak nel tempo ha sviluppato un’arte preziosa: considerare sempre il lato positivo. E no, non è uno slancio naïve: è frutto di “consapevolezza”, il termine più ricorrente nell’intervista. Che parte dal suo nuovo ruolo – Livia Drusilla, moglie di Augusto e madre di Tiberio – nella serie Sky Original (disponibile dal 14 maggio su Sky e in streaming su Now). ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 maggio 2021) «Stavamo girando quando è arrivato il lockdown. Siamo rimasti fermi per mesi, “intrappolati” tra l’antica Roma e una realtà surreale. Tornati sul set di Domina per finire le riprese, è stata una festa: avevamo le mascherine, ma almeno così eravamo costretti a guardarci dritti negli occhi, forse per lavolta».nel tempo ha sviluppato un’arte preziosa: considerare sempre il lato positivo. E no, non è uno slancio naïve: è frutto di “consapevolezza”, il termine più ricorrente nell’intervista. Che parte dal suo nuovo ruolo – Livia Drusilla, moglie di Augusto e madre di Tiberio – nella serie Sky Original (disponibile dal 14 maggio su Sky e in streaming su Now). ...

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak Svelato il mistero della statua di Livia Drusilla ai Fori Imperiali: è per lanciare Domina la nuova serie SKY Un dramma epico e insieme un racconto estremamente contemporaneo, che seguono la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak. La sua incredibile ...

Kasia Smutniak intervista: il potere delle donne in Domina 'Quante volte capita l'occasione di rievocare una vicenda così profondamente radicata nel luogo in cui vivi?', si domanda Kasia Smutniak , che a Roma ha piantato le sue radici tanti anni fa, trascorrendovi tutta la vita adulta, col suo carico pesante di scossoni e rinascite. Niente a che vedere con l'ancestrale cordone ...

Kasia Smutniak intervista: il potere delle donne in Domina Elle Svelato il mistero della statua di Livia Drusilla ai Fori Imperiali: è per lanciare Domina la nuova serie SKY Svelato il mistero della statua di Livia Drusilla ai Fori Imperiali: è per lanciare Domina la nuova serie SKY. La statua che riproduce fedelmente la statua di Livia come ...

Kasia Smutniak: il potere delle donne È protagonista di una serie che ripercorre la storia dimenticata di Livia, prima imperatrice romana e femminista ante litteram: "Ricordare lei e chi ha lottato prima di noi serve a non tornare indietr ...

