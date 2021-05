Juventus Women 4 volte campione d’Italia | voci dal post gara

(Di sabato 8 maggio 2021). Arriva il titolo tricolore anche per la Serie A femminile con le bianconere di nuovo in trionfo Bastava un punto contro il Napoli ed è arrivato per rendere lanazionale; anzi, contro le azzurre è arrivata la vittoria grazie a Bonansea e Girelli. Un L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laconquista San Siro nel big match femminile Supercoppa Femminile, da domani le Final Fourd’inverno, sconfitta l’Inter La domenica di calcio femminile e i risultati di ieri Il Milan deve vincere per ...

Advertising

Gazzetta_it : C’è una Signora che sa solo vincere, 20 successi su 20: Juve Women, 4° scudetto di fila - juventusfc : Women Matchday Stats! ?? Quello che c'è da sapere su #JuveNapoli - juventusfc : Le #JuventusWomen sono pronte alla sfida di domani! ?? Ecco le convocate per #JuveNapoli ??? - vitti2173 : RT @juventusfc: Women Matchday Stats! ?? Quello che c'è da sapere su #JuveNapoli - MarcoOcchiuzzo : RT @LeonettiFrank: Straordinarie le Juventus Women, 4 SCUDETTI in 4 anni di vita!?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women

In vista del match contro il Milan , il tecnico dellaAndrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa: 'Innanzitutto volevo fare i complimenti alledi Rita Guarino , siamo contenti tutti. Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Non ...Lasale a quota 60, 11 punti in più del Milan secondo e con tre gare da giocare. Mino Raiola diventa il procuratore di Barbara Bonansea, bomber della JuveJuventus Women 4 volte campione d’Italia. Arriva il titolo tricolore anche per la Serie A femminile con le bianconere di nuovo in trionfo Bastava un punto co ...Con la vittoria di oggi sul Napoli, la Juventus Women ha conquistato il suo quarto scudetto di fila, di fatto al quarto anno di vita della società: è il primo verdetto per quanto riguarda l’alta class ...