Juventus | si complica la situazione allenatore | destinazione a sorpresa per Allegri

(Di sabato 8 maggio 2021)Real Madrid: possibileclamorosa per l’ex Juve, accostato nuovamente alla panchina bianconera Notizia a dir poco clamorosa quella riportata questa mattina da Il Tirreno. Secondo il quotidiano, Massimilianosarebbe vicino a sedersi sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione. Florentino Perez avrebbe bloccato il tecnico toscano qualche settimana fa, conche avrebbe rifiutato laper intraprendere questa nuova e prestigiosa avventura. Il suo nome era stato accostato nuovamente ai bianconeri nel caso in cui le strade con Pirlo si dovessero separare a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...di Bologna e, i Granata raggiunsero il quattordicesimo posto in classifica e per il momento il club sembra respirare dopo un periodo difficile. Però la sconfitta contro il Cagliari,......maledettamente la corsa alla qualificazione Champions League del Napoli . Gli azzurri sono ancora artefici del loro destino perché possono e devono sfruttare lo scontro diretto tra...Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile l'attaccante classe '94 avrebbe ricevuto un'offerta anche da Roma e Napoli negli scorsi giorni, ma non sarebbe intenzionata a sbarcare in Italia nella p ...Allegri Real Madrid: possibile destinazione clamorosa per l’ex Juve, accostato nuovamente alla panchina bianconera Notizia a dir poco clamorosa quella riportata questa mattina da Il Tirreno. Secondo i ...