Juventus-Milan per salvare la stagione Tra 2° e 5° due punti | mai successo dopo 34 giornate

(Di sabato 8 maggio 2021) Svanita da tempo ogni ambizione Scudetto (nelle salde mani dell’Inter di Conte), l’obiettivo peril salvabile. Cioè la qualificazione in Champions League che per entrambe sembrava traguardo scontato e che oggi rischia di essere la certificazione di un girone di ritorno da dimenticare. Soprattutto per ilcheessersi laureato campione d’inverno ha vissuto una caduta libera fino alla quarta posizione, ora insidiata da Napoli e Lazio. Mai, nell’era dei tre, la squadra campione d’inverno si è classificata a fine anno fuori dalle prime quattro. E mai, nello stesso periodo, c’è stata una distanza di soli duetra la seconda (Atalanta) e la quinta classificata (Napoli)34di ...

Advertising

ZZiliani : Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della… - juventusfc : Di corsa ?????verso #JuveMilan ?? Gallery ?? - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - GraziaG7 : RT @MaryDiDio2: Comunque come al solito Milan , Inter non servono a niente . ?? #CeferinOut #juve #juventus - sportal_it : Juventus-Milan, balla anche il futuro di Donnarumma: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Goal.com

Commenta per primoè una partita speciale per Gigio Donnarumma . Il portiere è in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri e i bianconeri lo tentano con un'offerta da 10 milioni di euro netti all'...L'ex portiere della nazionale Dino Zoff ha parlato del confronto Champions tradi domenica sera e non solo Ecco le parole di Dino Zoff rilasciate nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. DONNARUMMA - "Il livello medio dei giocatori di oggi è molto ...Importante svolta nelle telenovela Superlega. Infatti, nella giornata di ieri la UEFA ha annunciato di aver raggiunto un accordo con nove dei dodici club fondatori della competizione. Milan, Inter, At ...La 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/21 si gioca tra sabato 8 e domenica 9 maggio. È la quartultima giornata di campionato: l’Inter è già campione d’Italia mentre Crotone e Parma sono retroc ...