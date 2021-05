Juventus | Christillin | «Agnelli resterà presidente | ma…»

(Di sabato 8 maggio 2021) Evelinaha parlato della situazione di Andreaalla presidenza dellaEvelina, membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rai Sport “Dribbling” delle ultime schermaglie sulla Superlega. Il suo pensiero anche sul futuro di Andreaè stata anche accostata alla Juve come erede dell’attuale. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «La UEFA non accetterà mai altre competizioni, c’è l’articolo 51 dello statuto che parla chiaro. Credo che Andrearimarràdella». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Real Madrid, Barcellona, Milan e Inter - secondo Espn - non avrebbero trovato alcun ... Anche Evelina Christillin ha detto la sua: "Queste 12 squadre l'anno scorso hanno accumulato debiti per ...La rivoluzione, casa, non riguarda solo la panchina ma potrebbe toccare anche i piani ... invece, l'ipotesi John Elkann , a 7,00, mentre il nome di Evelina Christillin - fresca di rielezione ...