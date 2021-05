Juve, Real e Barcellona, duro comunicato: “Inaccettabili le minacce dell’UEFA” (Di sabato 8 maggio 2021) In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona, Juventus Football Club e Real Madrid Club de Fútbol comunicano che: 1. I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, Inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo. Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a FIFA e UEFA di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) In relazione alemesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona,ntus Football Club eMadrid Club de Fútbol comunicano che: 1. I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere,pressioni,ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo. Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a FIFA e UEFA di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare ...

Advertising

ZZiliani : La calata di braghe dei 9 club pentiti all’#UEFA è impressionante: oltre a 15 milioni di multa e le scuse accettano… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - Adnkronos : #Superlega, Uefa: possibili sanzioni per Juve, Real e Barcellona. E riparte #CeferinOut - cristian90ax : RT @Viglianesi_San: #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona nn sono come quelle 9 squadre cacasotto che si sono fatte inculare 15M + il 5% dei… - nicelivingspace : @mirkonicolino senti ma, è vero che allegri ha rifiutato la Juve e va al Real? allora viene Zizou? -