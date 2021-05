Justine Mattera non nasconde il suo dolore: la dedica a Paolo Limiti (Di sabato 8 maggio 2021) Justine Mattera non ha mai nascosto il suo amore e profondo rispetto per Paolo Limiti, anche dopo la fine del loro rapporto. Nonostante il divorzio e la scomparsa di lui, continua a parlarne, a celebrare la sua vita. Perché la morte è per chi resta: per chi ha amato immensamente, come Justine, che, in occasione del compleanno di Limiti, vuole ricordarlo, condividendo alcuni aneddoti con i suoi follower su Instagram. Nato l’8 maggio del 1940, Paolo Limiti è stato il grande amore di Justine Mattera. Di recente, quest’ultima è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Per l’occasione, la showgirl lo aveva definito il suo “pigmalione“. Lasciandosi andare ai ricordi di una parte di vita trascorsa insieme, non ... Leggi su dilei (Di sabato 8 maggio 2021)non ha mai nascosto il suo amore e profondo rispetto per, anche dopo la fine del loro rapporto. Nonostante il divorzio e la scomparsa di lui, continua a parlarne, a celebrare la sua vita. Perché la morte è per chi resta: per chi ha amato immensamente, come, che, in occasione del compleanno di, vuole ricordarlo, condividendo alcuni aneddoti con i suoi follower su Instagram. Nato l’8 maggio del 1940,è stato il grande amore di. Di recente, quest’ultima è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Per l’occasione, la showgirl lo aveva definito il suo “pigmalione“. Lasciandosi andare ai ricordi di una parte di vita trascorsa insieme, non ...

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera Yvonne De Carlo, la grande diva dalle origini messinesi di Domenico Mazza - La città si è divisa sulle origini della First Lady Jill Jacobs Biden e si disinteressa quasi totalmente della ritrovata messinesità di Justine Mattera, showgirl ed ex moglie dell'indimenticabile Paolo Limiti. Ma non possiamo fare a meno di menzionare le origini peloritane di una delle più grandi stelle di Hollywood, un'attrice la cui ...

Justine Mattera: "Paolo Limiti mi manchi"/ "I ricordi fanno male ma insegnano" La showgirl americana, Justine Mattera, adottata dall'Italia ormai trent'anni or sono, ha ricordato il suo grande amore, il conduttore Paolo Limiti , attraverso la sua pagina Instagram. Nella giornata di oggi, 8 maggio 2021,...

Oggi è un altro giorno, "malata di tumore". Lo sfogo di dolore di Justine Mattera sconcerta Serena Bortone Uno sfogo pieno di dolore che scuote anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Justine Mattera ospite di Serena Bortone confessa in una ...

