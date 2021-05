Juric | ' Mourinho? Gran ritorno | spero incida come 10 anni fa'

(Di sabato 8 maggio 2021) VERONA - " Credo che quest'anno quello che abbiamo fatto sia stato sottovalutato tantissimo, non si vede quello che stanno passando squadreil Torino, che appartengono a un'altra dimensione, ...

Da un giovane attaccante a un veterano, un fedelissimo di: il portoghese Veloso. "Ci sono ... Ultime battute sul ritorno di Josèche nella prossima stagione guiderà la Roma. "Toccava già ...Ivanha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi contro il Torino , valida per la ... Diho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. ...Verona-Torino, Juric nelle sue dichiarazioni odierne. VERONA – Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato alla vigilia della gara interna contro il Torino. Ecco le sue ...Come reagisce il cervello in certe situazioni, il metodo di lavoro. Queste le sue parole: 'Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. 'Spe ...