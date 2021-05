Iva Zanicchi punta da una vespa lascia lo studio dell’Isola: come sta la cantante (Di sabato 8 maggio 2021) Iva Zanicchi ha subito un piccolo incidente alla mano per una reazione allergica alla puntura di una vespa Iva Zanicchi punta da una vespa: poco prima della mezzanotte Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare lo studio del reality L’Isola dei Famosi. L’opinionista infatti punta da una vespa ha un po’ di febbre e la mano sinistra gonfia e deve fare degli accertamenti in ospedale. Così si congeda dallo studio. E’ accaduto ieri sera nel corso della quindicesima puntata del surviving game condotto da Ilary Blasi. come riferisce Fanpage.it, le sue condizioni di salute sarebbero buone. “Fanpage.it apprende di condizioni serene e senza grandi preoccupazioni, essendosi trattato di una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021) Ivaha subito un piccolo incidente alla mano per una reazione allergica alla puntura di unaIvada una: poco prima della mezzanotte Ivaè stata costretta ad abbandonare lodel reality L’Isola dei Famosi. L’opinionista infattida unaha un po’ di febbre e la mano sinistra gonfia e deve fare degli accertamenti in ospedale. Così si congeda dallo. E’ accaduto ieri sera nel corso della quindicesimata del surviving game condotto da Ilary Blasi.riferisce Fanpage.it, le sue condizioni di salute sarebbero buone. “Fanpage.it apprende di condizioni serene e senza grandi preoccupazioni, essendosi trattato di una ...

Advertising

infoitcultura : Isola 2021: Iva Zanicchi punta da una vespa alla mano, cosa è successo e come sta adesso - infoitcultura : Isola, paura per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: 'Faccio un salto al pronto soccorso' - Profilo3Marco : RT @Corriere: Isola dei famosi, Iva Zanicchi lascia lo studio per la puntura di una vespa - Il meglio e il peggio - Italia_Notizie : Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punta da una vespa lascia la puntata: paura in studio - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punta da una vespa lascia la puntata: paura in studio -