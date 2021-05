Iva Zanicchi lascia lo studio dell’Isola dei Famosi in diretta (Di sabato 8 maggio 2021) È successo tutto all’improvviso e durante la diretta di ieri del reality show di Canale 5: Iva Zanicchi ha lasciato lo studio. Si era appena rientrati dopo uno stacco pubblicitario, quando improvvisamente la cantante ha dato l’annuncio ai telespettatori e al popolo del web. Dopo essere stato trasmesso in differita per diverse settimane il giovedì sera, i vertici della rete del ‘Biscione’ hanno deciso di posticipare la seconda messa in onda settimanale dell’Isola dei Famosi al venerdì. Tale scelta è stata dettata dal fatto di voler tornare in diretta e non andare in concomitanza con la costola spagnola del reality, Supervivientes, che va in onda su Telecinco. Non sembra essere iniziato bene, però, il cambio di programmazione settimanale del talent show condotto da ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 8 maggio 2021) È successo tutto all’improvviso e durante ladi ieri del reality show di Canale 5: Ivahato lo. Si era appena rientrati dopo uno stacco pubblicitario, quando improvvisamente la cantante ha dato l’annuncio ai telespettatori e al popolo del web. Dopo essere stato trasmesso in differita per diverse settimane il giovedì sera, i vertici della rete del ‘Biscione’ hanno deciso di posticipare la seconda messa in onda settimanaledeial venerdì. Tale scelta è stata dettata dal fatto di voler tornare ine non andare in concomitanza con la costola spagnola del reality, Supervivientes, che va in onda su Telecinco. Non sembra essere iniziato bene, però, il cambio di programmazione settimanale del talent show condotto da ...

