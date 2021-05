Iva Zanicchi abbandona lo studio de 'L'Isola dei Famosi' per la puntura di una vespa (Di sabato 8 maggio 2021) Durante la prima parte della serata non ha mai abbandonato il sorriso, commentando quanto accadeva in Honduras con l'originalità di sempre, ma alla fine il dolore ha avuto la meglio e Iva Zanicchi è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) Durante la prima parte della serata non ha maito il sorriso, commentando quanto accadeva in Honduras con l'originalità di sempre, ma alla fine il dolore ha avuto la meglio e Ivaè ...

Advertising

GossipItalia3 : Isola, malore per Iva Zanicchi: lascia lo studio con una mano gonfia #gossipitalianews - MarioManca : #Isola: l'abbandono di Iva Zanicchi (per una vespa) e il riscatto di Awed - infoitcultura : Iva Zanicchi abbandona lo studio de L’Isola dei Famosi, guai fisici per l’opinionista: “Devo farmi controllare” - infoitcultura : Isola dei famosi, Iva Zanicchi al pronto soccorso: problema di salute, costretta a lasciare la diretta durante la p… - infoitcultura : Isola dei Famosi, gaffe clamorosa di Tommaso Zorzi: 'Manco per il ca**'. Iva Zanicchi lo rimprovera: 'Cos'ha detto?' -