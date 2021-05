Italiano ha due motivi per vincere contro il Napoli: salvare lo Spezia e convincere De Laurentiis (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo quanto riporta quest’oggi Il Mattino, Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia avversario del Napoli quest’oggi, che tanto bene sta gestendo la squadra al suo primo storico anno in Serie A, dopo aver vinto playoff e ottenuto promozioni importanti con tutti i club allenati nella sua breve carriera, continua ad attirare l’attenzione dei maggiori club italiani, in primis del Napoli di Aurelio De Laurentiis. È risaputo che a fine stagione Rino Gattuso dirà addio alla panchina azzurra viste le incongruenze nate con il presidente all’inizio del 2021, forse anche prima. Ecco perché De Laurentiis ha già cominciato a guardarsi intorno per trovare un nuovo allenatore e nel mirino ci è finito anche Italiano. “In quattro anni potrebbe mettere insieme tre promozioni ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo quanto riporta quest’oggi Il Mattino, Vincenzo, allenatore delloavversario delquest’oggi, che tanto bene sta gestendo la squadra al suo primo storico anno in Serie A, dopo aver vinto playoff e ottenuto promozioni importanti con tutti i club allenati nella sua breve carriera, continua ad attirare l’attenzione dei maggiori club italiani, in primis deldi Aurelio De. È risaputo che a fine stagione Rino Gattuso dirà addio alla panchina azzurra viste le incongruenze nate con il presidente all’inizio del 2021, forse anche prima. Ecco perché Deha già cominciato a guardarsi intorno per trovare un nuovo allenatore e nel mirino ci è finito anche. “In quattro anni potrebbe mettere insieme tre promozioni ...

