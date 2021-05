Italia Sì | ospiti puntata 8 maggio 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Torna, alle 16:45, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 8Nella trentaquattresima, il programma ricorderà con filmati e collegamenti il giudice Rosario Angelino Livatino, che venne ucciso da un’organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra. Il magistrato è venerato come martire dalla Chiesa cattolica e sarà proclamato beato domenica 9. Sul podio saliranno Serena e Francesco, che da un anno e mezzo aspettano di sposarsi. Questa volta ci riusciranno? Poi sarà la ...

Advertising

tg2rai : #Tg2Post #4Maggio 'La storia di Luana' Ospiti: - @LiciaRonzulli (@forza_italia) - Aldo Cazzullo (giornalista e s… - Novamont : ???? ??Giro d’Italia della #CSR: il nostro modello di #bioeconomia al Salone della CSR. ?? Il collega Stefano Dessì, Di… - comip_italia : #Mutternacht: alle 19 dibattito online 'Quando Mamma o Papà Si Ammala' - Artemisi_a : RT @UniTrieste: Il #7maggio torna nel @ParcoSGiovanni la rassegna #RoseLibriMusicaVino?? Ospiti provenienti da tutta Italia - filosofi, vig… - LorenzoZL74 : RT @Capezzone: Ecco il talk di oggi su transizione ecologica (e pericolo tasse/regolamentazione). Ospiti la sottosegretaria Vannia Gava, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti

Banchetti all'aperto,distanziati e tutti con la mascherina. È quanto prevedono le linee guida messe a punto dalla ... - - >di Manlio Biancone di Mauro Evangelisti OROSCOPO DI BRANKO LE ...Il 28 gennaio le due squadre si sono affrontate in Coppaper una gara terminata 4 - 2. Gli ... Il segno 2, sul quale puntare per il successo degli, vi farebbe guadagnare una cifra ...Giro d'Italia, ecco la programmazione su Rai due. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova Puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi sabato 8 maggio 2021.