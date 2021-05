ITALIA nella del razzo cinese in caduta sulla TERRA prossime ore

(Di sabato 8 maggio 2021) Foto: EUSST. Le rotte del, quindi le aree con potenziali rischi per ladei frammenti.Estratto da Comunicato Stampa diffuso dalla Protezione Civile Rientro lanciatore spaziale: concluso Comitato Operativo Protezione Civile Potenzialmente interessate nove regioni del Centro-Sud Al momento la previsione di rientroè fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore, all’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’che, in totale, interessano porzioni di 9 regioni del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le previsioni di rientro saranno soggette a continui aggiornamenti perché legate al ...

Advertising

ItalyMFA : #COVID19 | ?? Ordinanza Min. Salute ?? Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in ???? da Paesi terzi,… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il Circeo com'era, scoperti 9 uomini di Neanderthal. Nella Grotta Guattari. Franceschini: 'Un ritrovamento… - reportrai3 : Ranucci: 'le agenzie hanno battuto una nota di Italia Viva nella quale si annuncia un’interrogazione parlamentare,… - Imeon_97 : RT @m_corsi_: Il fatto che Candreva sia nella squadra opposta ai campioni d'Italia sta a significare che Dio esiste. - PeroniRace : ?????? Conclusa la seconda giornata del Peroni Race Weekend all’@autodromoimola. Borrett trionfa in Gara-1 della Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : ITALIA nella

Per questo motivo,puntata di oggi diSi, Marco Liorni ha ospitato dei pastori sardi, i quali hanno portato alla luce un'ulteriore calamità che va ad aggiungersi alla lista, non di certo ...La dottoressa DeLuca , come ormai risaputo grazie alle anticipazioni americane, ha infatti deciso di far temporaneamente ritorno inper supportare i colleghidura lotta al Covid - 19. Se ...RIETI - Prossime elezioni, alleanze politiche e nuova sede del partito. Sono questi i temi affrontati ieri dal direttivo provinciale della Lega. Indetta dal coordinatore provinciale ...Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il suo avvocato Lorenzo Pellegrini, hanno consegnato oggi, a mezzogiorno, alla Digos di Firenze l’esposto-denuncia, annunciato due giorni fa dall’ufficio stam ...