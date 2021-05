Isola, paura per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: "Faccio un salto al pronto soccorso" (Di sabato 8 maggio 2021) La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la paura: Iva Zanicchi punta da una vespa è stata costretta a lasciare lo studio in diretta Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la: Ivapunta da una vespa è stata costretta a lasciare loin diretta

Advertising

TittiNesta : RT @Chiara_Bonati: “Siccome sono orgogliosa scelgo lui che è forte, mi ha detto che ha 1mln di follower, che lui protetto.. scelgo così se… - zazoomblog : Isola dei famosi paura per Iva Zanicchi: “Vado al pronto soccorso” - #Isola #famosi #paura #Zanicchi:… - anitram39126789 : RT @portamivialou: “fate entrare chiunque, pure il commercialista ormai non c’ho paura di nessuno” awed sto male #isola #tommasozorzi - blogtivvu : Paura per Iva Zanicchi costretta a lasciare lo studio dell’#Isola con una mano gonfia: cosa è successo - Jbe90 : -