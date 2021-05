Isola, Iva Zanicchi lascia la diretta: «Vado al pronto soccorso» (Di sabato 8 maggio 2021) Ennesimo inconveniente all'Isola dei Famosi 2021. Questa volta non è stato un concorrente ad abbandonare 'la barca', ma Iva Zanicchi. L'opinionista si è vista costretta a lasciare la diretta a causa di un malore improvviso. Cosa le è successo? Isola: Iva Zanicchi abbandona la diretta La quindicesima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda venerdì 7 maggio 2021 su Canale 5, è stata ricca di imprevisti. La messa in onda si è aperta con l'annuncio dell'abbandono di Ubaldo Lanzo. Il naufrago è stato costretto a tornare in Italia a causa di un problema di salute. Subito dopo, Andrea Cerioli ha avuto un malore in diretta e ha lasciato la palapa per sottoporsi ad accertamenti medici. Fortunatamente, l'ex tronista di Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 maggio 2021) Ennesimo inconveniente all'dei Famosi 2021. Questa volta non è stato un concorrente ad abbandonare 'la barca', ma Iva. L'opinionista si è vista costretta are laa causa di un malore improvviso. Cosa le è successo?: Ivaabbandona laLa quindicesima puntata de L'dei Famosi, in onda venerdì 7 maggio 2021 su Canale 5, è stata ricca di imprevisti. La messa in onda si è aperta con l'annuncio dell'abbandono di Ubaldo Lanzo. Il naufrago è stato costretto a tornare in Italia a causa di un problema di salute. Subito dopo, Andrea Cerioli ha avuto un malore ine hato la palapa per sottoporsi ad accertamenti medici. Fortunatamente, l'ex tronista di Uomini e ...

