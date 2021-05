Isola dei Famosi, Valentina Persia ricorda il compagno morto: “Cinque infarti, sapeva che sarebbe morto solo” (Di sabato 8 maggio 2021) Attimi di commozione all’Isola dei Famosi: Valentina Persia, dopo aver raccontato nelle puntate precedenti di aver sofferto depressione post-partum, in diretta su Canale 5 ieri 7 maggio ha parlato del dolore per la perdita del compagno Salvo, scomparso prematuramente. “Dopo di lui non mi sono più innamorata. Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e lo auguro a tutti. Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5, sapeva che sarebbe morto da solo, mi proteggeva. Sono stati 4 anni ma per me valgono 10 volte tanto. Vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, lui mi ripeteva sempre: ‘ricordati che un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Attimi di commozione all’dei, dopo aver raccontato nelle puntate precedenti di aver sofferto depressione post-partum, in diretta su Canale 5 ieri 7 maggio ha parlato del dolore per la perdita delSalvo, scomparso prematuramente. “Dopo di lui non mi sono più innamorata. Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e lo auguro a tutti. Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme glisono stati 5,cheda, mi proteggeva. Sono stati 4 anni ma per me valgono 10 volte tanto. Vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, lui mi ripeteva sempre: ‘ti che un ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - infoitinterno : «L Isola dei Famosi 2021»: l abbandono di Iva Zanicchi (per una vespa) e il riscatto di Awed - Maddale45128749 : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… -