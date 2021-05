Isola dei famosi | paura per Iva Zanicchi | “Vado al pronto soccorso”

(Di sabato 8 maggio 2021) Anche Ivaha dovuto abbandonare lo studio dell’deie per il reality gli infortuni continuano ancora. Ormai siamo abituati agli imprevisti dell’ma quello di ieri sera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 7 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel e share - isabenanti : RT @framarin: #Isola, i top influencer di puntata 7/5/21: @ipertao @GiuliaSalemi93 @isabenanti @norainoflowerr @IsolaDeiFamosi @Parpiglia @… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

In questa quindicesima edizione de ' L'famosi ', condotta da Ilary Blasi, abbiamo potuto conoscere la parte più ironica e simpatica di Valentina Persia . Per esempio la cabarettista romana infatti in queste settimane si è ...Nell'ultima puntata de L'Famosi , Andrea Cerioli ha avuto un malore in diretta . Subito dopo aver affrontato la prova leader, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a ricorrere alle cure del medico. ...Anche Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio dell'Isola dei Famosi e per il reality gli infortuni continuano ancora.Facebook Shares Colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica, ad attenderlo i familiari dell’equipaggio e il sindaco della cittadina. E’ attraccato poco dopo l’alba al por ...