Isola dei Famosi | Iva Zanicchi punta da una vespa lascia la puntata | paura in studio

(Di sabato 8 maggio 2021) L’dei2021 sta letteralmente cadendo a pezzi. Dall’inizio del programma sono 5 i concorrenti che si sono ritirati (la maggior parte per problemi di salute) mentre quelli rimasti sono sempre più deperiti e spesso necessitano delle cure mediche. Come se non bastasse, nellata di ieri 7 maggio, l’opinionista Ivaha dovuto abbandonare improvvisamente il programma: “Volevo una mano da diciottenne e mi sono fatta pungere da una, ho anche un po’ di febbre… voglio andare a casa. Buona serata a tutti, il medico ha detto che potrei fare un giro al pronto soccorso, se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”. “Va bene, in bocca la lupo Iva, ti aspettiamo lunedì, Tommy ti accompagna”, ha commentato la conduttrice Ilary Blasi. E mentre su Twitter qualcuno ironizza: ...