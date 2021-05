Isola dei Famosi, il commovente racconto di Valentina Persia: “Sarà sempre con me” (Di sabato 8 maggio 2021) Isola dei Famosi Valentina Persia, l’attrice nel corso della puntata di ieri ha parlato della morte di Salvo, il compagno scomparso nel 2004 Isola dei Famosi Valentina PersiaAttimi di commozione, ieri nel corso della puntata del reality di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’. La naufraga Valentina Persia, in un collegamento con lo studio e con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ha riavvolto il nastro della sui vita e ha analizzato un particolare momento. Precisamente ha parlato della morte di Salvo, il suo compagno scomparso prematuramente nel 2004. L’attrice ha esordito nel discorso parlando in questo modo: “Mi aveva preparato alla sua ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)dei, l’attrice nel corso della puntata di ieri ha parlato della morte di Salvo, il compagno scomparso nel 2004deiAttimi di commozione, ieri nel corso della puntata del reality di Canale 5 ‘L’dei’. La naufraga, in un collegamento con lo studio e con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ha riavvolto il nastro della sui vita e ha analizzato un particolare momento. Precisamente ha parlato della morte di Salvo, il suo compagno scomparso prematuramente nel 2004. L’attrice ha esordito nel discorso parlando in questo modo: “Mi aveva preparato alla sua ...

