(Di sabato 8 maggio 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la quindicesimaè andata in onda ieri venerdì 7. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 2.858.000 telespettatori, pari al 16,85% di share. Il suo diretto competitor, Top Dieci di Carlo Conti su Rai Uno, ha invece3.350.000 telespettatori, pari al 15,62% di share. La quindicesimade L’deisi è conclusa con la nomination di Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo. È ufficialmente aperto il televoto! #pic.twitter.com/TjChpDZ24L — L’dei(@Dei) May 7, 2021 L’dei15 ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - StraNotizie : Isola dei Famosi, gli ascolti del 7 maggio: ecco quanto ha fatto la 15^ puntata - infoitcultura : Rosaria Cannavò/ Lite con Fariba all'Isola dei famosi 2021 per il suo 'brusio' -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il Fatto Quotidiano

Famosi 2021, nella puntata di ieri 7 maggio, Iva Zanicchi è dovuta correre via e abbandonare lo studio tv. Febbre e un gonfiore anomalo alla mano, i sintomi. Attimi di paura per la ...Nella serata del 7 maggio è andata in onda una nuova puntata de 'L'Famosi'. Essendo finita 'Felicissima Sera' con Pio e Amedeo, l'appuntamento con il reality show di Ilary Blasi si è spostato al venerdì. Puntata piena di emozioni e colpi di scena. c'è stato ...Isola dei Famosi 2021, nella puntata di ieri 7 maggio, Iva Zanicchi è dovuta correre via e abbandonare lo studio tv. Febbre e un gonfiore anomalo alla mano, i sintomi. Attimi ...(Portoferraio, 08 Mag 21) "Lo scorso 6 maggio è stato presentato il progetto per la creazione di un centro servizi a Giannutri e la contestuale riqualificazione della attuale area degradata posta al c ...