Isola dei Famosi | Gilles Rocca rompe il silenzio | “Sapete quanta gente si è tolta la vita?”

(Di sabato 8 maggio 2021) Lo avevamo lasciato arrabbiato sull’e lo ritroviamo arrabbiato, ma su Instagram.ha scelto i social perre ildopo l’eliminazione dal reality show di Canale 5 durante la 14esima puntata. “Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post poi ho deciso di farlo, in fondo cosa ho fatto di male? Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce”, ha esordito nel lungo post. E ancora: “Le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino”. Poi una frase che ha il sapore di frecciatina contro l’opinionista Tommaso Zorzi, con il quale più volte si è scontrato: “Non ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - infoitcultura : L’isola dei famosi, neanche la notte romantica smuove le acque - infoitcultura : Isola dei Famosi, fan furiosi: “Non lo fate mai vedere” -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

Isolde Kostner è la nuova Leader Salvador dell'famosi. L'ex sciatrice si è aggiudicata la prova battendo il compagno d'avventura Andrea Cerioli. Durante la diretta di venerdì 7 maggio, i naufraghi si sono misurati in una prima prova di ...Nella quattordicesima puntata dell'Famosi è andato in onda un momento molto inteso, che ha visto come protagonista Valentina Persia . L'attrice ha ricordato, tra le lacrime, il suo compagno Salvo , scomparso nel 2004. ...Isola 2021, Cecilia Rodriguez spiazza tutti e salta la puntata. Ecco dov'era la fidanzata di Ignazio Moser. Ieri sera, è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con il ...Valentina Persia ha condiviso un momento molto commovente bel corso della quattordicesima puntata dell'Isola dei Famosi ricordando il compagno Salvo, ...