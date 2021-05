Isola 15, ascolti della quindicesima puntata: il ritorno alla diretta non fa alzare i dati auditel (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi, è stata la prima puntata del venerdì. Con il cambio di giorno nel palinsesto si è tornati anche alla diretta per il secondo appuntamento settimanale del survivor – reality. L’Isola ha totalizzato 2,8 milioni di telespettatori con uno share pari al 16.8%. Le tre puntata registrate del giovedì avevano registrato dati simili giovedì 29 aprile, aveva infatti totalizzato 2,8 milioni di telespettatori con uno share pari al 16.5 %,Giovedì undicesima puntata L’Isola infatti ha raccolto davanti al video 2,8 milioni di spettatori con un share del 16,9% e la Prima puntata registrata (nona puntata) ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda lade L’dei Famosi, è stata la primadel venerdì. Con il cambio di giorno nel palinsesto si è tornati ancheper il secondo appuntamento settimanale del survivor – reality. L’ha totalizzato 2,8 milioni di telespettatori con uno share pari al 16.8%. Le treregistrate del giovedì avevano registratosimili giovedì 29 aprile, aveva infatti totalizzato 2,8 milioni di telespettatori con uno share pari al 16.5 %,Giovedì undicesimaL’infatti ha raccolto davanti al video 2,8 milioni di spettatori con un share del 16,9% e la Primaregistrata (nona) ha ...

