Isola 15, ascolti della quindicesima puntata: il ritorno alla diretta non fa alzare i dati auditel (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda la quindicesima puntata dell‘Isola 15, vediamo come sono andati gli ascolti. È stata la prima del venerdì ed il ritorno in diretta, infatti, per tre settimane il programma era andato in onda in differita – nel suo secondo appuntamento settimanale – a causa della concomitanza con Supervivientes. Il survivor – reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e con lei gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi non ha avuto nessuna eliminazione, ma la naufraga preferita dal pubblico è stata Miryea Stabile con il 60% dei voti. In nomination sono andati Emanuela Tittocchia Fariba Tehrani e Francesca Lodo. Per quanto riguarda gli ascolti, il cambiamento del giorno nel palinsesto ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda ladell‘15, vediamo come sono angli. È stata la prima del venerdì ed ilin, infatti, per tre settimane il programma era andato in onda in differita – nel suo secondo appuntamento settimanale – a causaconcomitanza con Supervivientes. Il survivor – reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e con lei gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi non ha avuto nessuna eliminazione, ma la naufraga preferita dal pubblico è stata Miryea Stabile con il 60% dei voti. In nomination sono anEmanuela Tittocchia Fariba Tehrani e Francesca Lodo. Per quanto riguarda gli, il cambiamento del giorno nel palinsesto ...

