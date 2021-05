Inzaghi | “I ragazzi sono dei guerrieri | proveranno a salvare la serie A”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Benevento – Un crocevia fondamentale. La stagione del Benevento passa interamente dai prossimi novanta minuti. Domani pomeriggio il "Ciro Vigorito" sarà teatro dello scontro diretto tra i giallorossi e il Cagliari di Leonardo Semplici. In palio tre punti pesanti in chiave salvezza. Vincere permetterebbe alla Strega di scavalcare proprio i sardi in classifica, una salutare boccata d'ossigeno per tornare a credere nella permanenza inA. Dell'importanza della sfida è consapevole Filippo, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Questi i temi affrontati dall'allenatore sannita. Condizione – Penso che abbiamo preparato bene la partita, consapevoli della posta in palio e della nostra forza. Il campo ci darà le risposte. Acciaccati – Tuia è più avanti degli altri, si è aggregato prima al gruppo. Letizia e ...