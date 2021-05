Internazionali d’Italia | il tabellone di Lorenzo Musetti a Roma | subito Hurkacz | poi Opelka o Gasquet

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Peril camminono iniziacon particolare difficoltà, un po’ come era capitato nell’edizione settembrina del 2020 che ne ha lanciato il nome nell’olimpo dei promettenti per il futuro del tennis non solo italiano, ma mondiale. Il toscano, infatti, dovrà vedersela con il polacco Hubert. Ed è uno dei sorteggi meno fortunati possibili, quello con la testa di serie numero 15, che ha vinto il Masters 1000 di Miami contro Jannik Sinner in finale. Sul rosso, finora, ha però combinato poco: ha perso a Montecarlo, al secondo turno, con il britannico Daniel Evans e, a Madrid, si èfatto rimontare dall’australiano John Millman, che tanto terraiolo non è. Fondate, dunque, le speranze di sovvertire il pronostico per il talento di Carrara. Ove riuscisse a ...