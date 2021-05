Internazionali d’Italia, a Roma si misura la forza del tennis azzurro: Berrettini, Sinner e un tabù che dura da 40 anni (Di sabato 8 maggio 2021) Il banco di prova più sentito e importante per riportare definitivamente in auge il nostro tennis: la 78esima edizione degli Internazionali d’Italia rappresenta uno spartiacque, la prima occasione per misurare fino a che punto sia arrivata la crescita di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, del movimento azzurro in generale. Le prime risposte le avremo domenica 9 maggio, quando prende il via il Masters 1000 di Roma, massimo torneo tennistico italiano, che dagli ottavi di finale tornerà anche ad avere il pubblico (al 25% della capienza). Dopo tanti anni di grandi delusioni e speranze disattese, al Foro Italico la voglia di vedere un italiano ad alti livelli si incontro con la crescita di questa nuova e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Il banco di prova più sentito e importante per riportare definitivamente in auge il nostro: la 78esima edizione deglirappresenta uno spartiacque, la prima occasione perre fino a che punto sia arrivata la crescita di Matteo, J, del movimentoin generale. Le prime risposte le avremo domenica 9 maggio, quando prende il via il Masters 1000 di, massimo torneotico italiano, che dagli ottavi di finale tornerà anche ad avere il pubblico (al 25% della capienza). Dopo tantidi grandi delusioni e speranze disattese, al Foro Italico la voglia di vedere un italiano ad alti livelli si incontro con la crescita di questa nuova e ...

