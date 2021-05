Internazionali di Roma | i protagonisti italiani nella storia del torneo

(Di sabato 8 maggio 2021) Da Nicola Pietrangeli a Filippo Volandri, da Lucia Valerio a Sara Errani passando per Adriano Panatta. Andiamo a vedere i più grandi risultati ottenuti dai tennistideglidi. I primi azzurri a trionfare aglidiPrima che nel 1969 ilsi aprisse ai professionisti, è ovvio, i giocatori impegnati erano molti di meno rispetto a quelli che si vedranno poi nei decenni successivi. E soprattutto nelle primissime edizioni, dal 1930, quando si giocarono per la prima volta glid’Italia, una buona percentuale di tennisti era appunto rappresentata da. Nel 1931 troviamo la prima tennista italiana a vincere il, ...

Advertising

SkySport : ?? INTERNAZIONALI DI TENNIS ?? Sonego: 'Sto bene, Roma è il mio torneo preferito' ? Scatta domenica 9 maggio la 78^ e… - WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - nuccia20 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI DI TENNIS ?? Sonego: 'Sto bene, Roma è il mio torneo preferito' ? Scatta domenica 9 maggio la 78^ edizione T… - sowmyasofia : Internazionali di tennis di Roma dove vedere il Masters 1000? - zazoomblog : Internazionali di Roma: curiosità ed aneddoti sulla storia dei campi - #Internazionali #Roma: #curiosità -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma

Il Fatto Quotidiano

L'assalto è avvenuto due giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acqueanche se ... La procura diha aperto un'inchiesta. "Prima ci hanno abbordato, tre militari armati sono ...Novantuno destinazioni (27 nazionali e 64) per collegare 21 Paesi; 31 compagnie aeree (4 operano per la prima volta su Palermo: ... Cagliari (Ryanair, Volotea), Pescara (Volotea),...Il natante assaltato due giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acque internazionali anche se all’interno della Zona di protezione pesca libica ...Errani, Gatto-Monticone, Bronzetti, Brancaccio e Turati cercano un posto nel tabellone principale. Si parte sabato alle ore 10 ...