Inter | slitta l’esordio del nuovo inno Mark & Kremont cercano il sorpasso su Pezzali-Checcetto

(Di sabato 8 maggio 2021) Rinviatodeldell’n Non avverrà oggi contro la Sampdoriadeldell’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro ha rinviato il debutto alla sfida di mercoledì, sempre in casa, contro la Roma. Novità importati anche sulla scelta. Sempre secondo la rosea l’scritto dal duo-Cecchetto e cantato da Mirko Mengozzi, speaker del club nerazzurro, non ha ancora vinto la sfida con quello scritto da. Quest’ultimo è stato usato dai giocatori per celebrare la conquista dello scudetto sui social. L'articolo proviene damagazine.

